Петербургский производитель сыров "Аркон Ритейл" признан банкротом: долги превышают 220 млн рублей

Причинами могли стать высокие цены на сырьё, дефицит молока и изменения в законодательстве.

В Петербурге открыто конкурсное производство в отношении компании "Аркон Ритейл", производителя сыров, крем-чиза и других молочных продуктов. Как сообщает "Деловой Петербург", инициатором дела стал "Альфа-Банк", предъявивший требования на 161 млн рублей. Общая долговая нагрузка компании оценивается более чем в 220 млн рублей.

По данным системы "Контур.Фокус", выручка компании в 2022 году составила 518,4 млн рублей, однако уже в 2023 году начались проблемы с выполнением обязательств. Причинами могли стать высокие цены на сырьё, дефицит молока и изменения в законодательстве.

Эксперты подчёркивают, что на финансовую ситуацию компании также повлияла общая нестабильность в молочной отрасли. Реестр требований кредиторов остаётся открытым, окончательная сумма долгов будет определена позже.

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