Петербуржцы рассказали, где обычно завтракают перед работой

Мужчины чаще завтракают тем, что осталось в холодильнике, а женщины предпочитают бутерброды и йогурт.

Исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показало, как петербуржцы питаются перед началом рабочего дня. В опросе участвовали сотрудники, работающие на территории работодателя.

Большинство петербуржцев (69%) завтракают дома, 17% делают это на рабочем месте. Только 1% опрошенных выбирает для утреннего приема пищи кафе или рестораны. 12% обычно пропускают завтрак в рабочие дни.

Мужчины предпочитают завтракать дома (67%), тогда как женщины чаще завтракают на работе (24%) или пропускают утренний прием пищи (14%). Больше всего тех, кто не завтракает в рабочие дни, среди молодежи до 34 лет (23%). Наиболее популярными вариантами завтрака являются каша (28%), яичница, омлет или вареные яйца (27%), бутерброды (25%), доедание того, что есть в холодильнике (12%), чашка кофе (11%) и чашка чая (9%). Также популярны творог (8%), йогурт (3%), печенье (2%) и сыр (2%). Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блины, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи и прочее.

Мужчины чаще завтракают тем, что осталось в холодильнике, а женщины предпочитают бутерброды и йогурт. Кофе вместо завтрака чаще выбирают женщины, а чай — мужчины.

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Фото: Pxhere