Инвестиционный проект предполагает строительство форелевого хозяйства с проектной мощностью 5 тысяч тонн рыбы в год.

Годовое производство форели в Ленобласти увеличится вдвое – инвестор планирует построить крупное форелевое хозяйство в Приозерском районе. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали на XXXI международной агропромышленной выставке "Агрорусь". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Фото: правительство Ленобласти

Инвестиционный проект предполагает строительство форелевого хозяйства с проектной мощностью 5 тысяч тонн рыбы в год. Он включает в себя создание инфраструктуры на рыбоводном участке на Ладожском озере, современных рыбоводных садков, оборудованных автоматической системой кормораздачи. Объем инвестиций в проект – почти 1,7 млрд рублей.

Ленинградская область занимает третье место в России по производству форели. По итогам 2021 года в регионе выращено 12,6 тысяч тонн рыбы, 103% к 2020 году.

Также Ленобласть построит третий зерновой терминал в регионе.

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