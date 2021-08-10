Ленобласть построит третий зерновой терминал

Объем инвестиций в проект составит более 5,5 млрд рублей, планируется создание 50 новых рабочих мест.

В Ленинградской области появится третий зерновой терминал. Новый грузовой терминал в Выборгском районе на четверть увеличит объемы отгрузок зерна через порты 47 региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В рамках XXXI международной агропромышленной выставки "Агрорусь" подписи под соглашением о социально-экономическом сотрудничестве поставили зампредседателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и генеральный директор ООО "Порт Высоцкий" Вадим Павлов.

Подписанное инвестиционное соглашение предоставит возможность строительства нового зернового терминала в порту Высоцк, грузооборотом 4 млн тонн в год. Терминал будет способен принимать маршрутные отправки до 68 вагонов с последующим накоплением зерновых культур в складском парке емкостью 240 тысяч тонн. Объем инвестиций в проект составит более 5,5 млрд рублей, планируется создание 50 новых рабочих мест.

В Ленинградской области уже реализуются два инвестиционных проекта по строительству зерновых терминалов в Выборгском и Кингисеппском районах.

Фото: правительство Ленобласти