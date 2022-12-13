В Ленобласти откроют 6 новых фермерских хозяйств за счёт гранта "Агростартап"

Общий объем финансирования проектв составляет 18,6 млн рублей.

В Ленинградской области распределили грант "Агростартап": региональный комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу присудил победу шести проектам фермерских хозяйств. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Всего на грант было подано 28 заявок от представителей малого бизнеса. Победителям достанется сумма от 2 до 4 млн рублей. Общий объем финансирования в 2023 году составил 18,6 млн рублей, став на 3% выше цифр прошлого года.

Новые фермерские хозяйства обеспечат региону минимум 12 новых рабочих мест. Благодаря гранту, они смогут выращивать ягоды, разводить коров, овец, рыбу.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти корова Ласточка родила двух телят с разницей в четыре дня.

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