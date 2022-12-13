В Ленобласти корова Ласточка родила двух телят с разницей в четыре дня

Двойня у коров бывает в 2-4% случаев.

В Ленинградской области произошёл уникальный случай: корова Ласточка родила двух телят с разницей в четыре дня. Двойня у коров бывает в 2-4% случаев, рассказали в ветеринарной службе Подпорожского района.

Всё произошло в одном из личных подсобных хозяйств Подпорожского района. Корова Ласточка 4 марта родила бычка, а когда 8 марта хозяйка пришла на дойку, она увидела, что корова родила ещё и тёлочку.

В научной литературе описано, что двойня у коров бывает лишь в 2-4% случаев, а интервал между рождениями телят составляет 1-2 часа. Следовательно, этот случай можно считать уникальным, так как интервал составил 4 дня. ветеринарная служба Подпорожского района

Все малыши родились здоровыми и вместе с мамой чувствуют себя хорошо, отметили ветеринары.

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Фото: ВКонтакте/ Ветеринарная служба Подпорожского района