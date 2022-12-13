В Луге на молочном заводе выручка за 2022 год выросла в 2,5 раза и составила более 650 млн рублей

Ещё несколько лет назад завод планировали закрыть.

В ходе рабочей поездки в Лужский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил современный молочный завод, прошедший модернизацию.

При поддержке комитета по агропромышленному комплексу сюда пришли новые собственники и сделали завод универсальным. Здесь появились линии, на которых можно в зависимости от потребностей рынка разливать молоко, или другие напитки, а также сметану и майонез. Александр Дрозденко

На предприятии работает более 130 человек, выручка за 2022 год выросла в 2,5 раза и составила более 650 млн рублей.

Губернатор осмотрел новые универсальные линии по розливу продукции в упаковке 1 литр и "bag-in-box" ("пакет в коробке"), линию по фасовке сметаны и майонеза.

На пищевом конвейере можно разливать как молоко различных вариантов жирности, крем, сливки, так и напитки, морсы.

Лужский молочный комбинат построен в 1961 году. В 2022 году прошел реорганизацию, реконструкцию и модернизацию. Ежемесячно предприятие перерабатывает около 580 тонн молока. В планах на 2023 год – увеличение переработки молока до 11,6 тысячи тонн в год.

Видео: Telegram/ Александр ДроZденко