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Видео из Индии: На авиасалоне "Aero India-2019" разбились два самолета ВВС

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В сети опубликовано видео падения самолетов и последствий крушения.

В Индии на подготовке к авиасалону Aero India-2019 во время тренировочных полетов упали и разбились два самолета ВВС Индии. ЧП произошло во время выполнения фигур высшего пилотажа. Два самолета упали и разбились в черте города. Сообщается, что пилоты успели катапультироваться и не пострадали. Причины произошедшего выясняются.

Очевидцы сняли на видео и опубликовали в сети момент падения самолетов, момент спуска на парашютах пилотов, а также последствий крушения самолетов.

Ранее Piter.TV публиковал видео из Китая, где под туристами порвался канатный подвесной мост.

Видео: YouTube/chilled hippo, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ (Kannada da kanda)

Теги: авиакатастрофа, в мире, видео падения самолета, индия, крушение самолета, происшествие в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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