Видео из Индии: На авиасалоне "Aero India-2019" разбились два самолета ВВС

В сети опубликовано видео падения самолетов и последствий крушения.

В Индии на подготовке к авиасалону Aero India-2019 во время тренировочных полетов упали и разбились два самолета ВВС Индии. ЧП произошло во время выполнения фигур высшего пилотажа. Два самолета упали и разбились в черте города. Сообщается, что пилоты успели катапультироваться и не пострадали. Причины произошедшего выясняются.

Очевидцы сняли на видео и опубликовали в сети момент падения самолетов, момент спуска на парашютах пилотов, а также последствий крушения самолетов.

Ранее Piter.TV публиковал видео из Китая, где под туристами порвался канатный подвесной мост.

Видео: YouTube/chilled hippo, ಕನ್ನಡದ ಕಂದ (Kannada da kanda)