Учёные СПбГУ научились находить антибиотики в молоке за 10 минут

В отличие от классических лабораторных методов, новая технология полностью исключает применение токсичных химикатов, безопасна для экологии и легко внедряется в производство.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали новую методику для выявления следов пенициллиновых антибиотиков в коровьем молоке. Разработка позволяет проводить анализ всего за десять минут и фиксировать содержание препаратов в концентрациях, которые значительно ниже официально разрешенных санитарных норм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

В основе технологии лежит использование супрамолекулярных растворителей – особых веществ, способных эффективно выделять широкий спектр соединений, включая лекарственные средства. Как рассказала лаборант-исследователь кафедры аналитической химии СПбГУ Диана Карипова, такие растворители можно адаптировать под конкретную задачу. Для выделения антибиотиков ученые применили состав на базе кокоилглутамата натрия – биоразлагаемого компонента природного происхождения.

Старший преподаватель кафедры аналитической химии СПбГУ Алексей Почивалов отметил простоту процесса: в разработанном подходе к образцу добавлялись только две полярные органические кислоты и поверхностно-активное вещество. В отличие от классических лабораторных методов, новая технология полностью исключает применение токсичных химикатов, безопасна для экологии и легко внедряется в производство.

Эффективность методики была подтверждена испытаниями на пробах коровьего молока с разным процентом жирности. Благодаря высокой точности тест-система способна обнаруживать микроскопические следы таких препаратов, как ампициллин и амоксициллин, в объемах в 4 и 13 раз меньше допустимого предела.

Новая разработка может использоваться лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы, контролирующими органами и предприятиями молочной промышленности. Кроме того, технологию планируется адаптировать для исследования других биологических жидкостей.

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