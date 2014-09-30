Учёные СПбПУ создали универсальную платформу для экспресс-диагностики инфекций

Разработка способна выявлять инфекции, передающиеся половым путем, вирус клещевого энцефалита и лихорадку Западного Нила.

Исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого представили новую портативную платформу для экспресс-диагностики, которая теперь способна выявлять инфекции, передающиеся половым путем, вирус клещевого энцефалита и лихорадку Западного Нила. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Разработка платформы осуществляется на основе систем CRISPR-Cas и ведется в сотрудничестве с "НПФ Синтол", компанией МедТех и Московским научно-практическим центром лабораторных исследований Департамента здравоохранения Москвы. Проект был инициирован при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030".

Новая платформа объединяет два современных метода: быстрое копирование генетического материала возбудителя болезни при постоянной температуре и его обнаружение с использованием технологии CRISPR-Cas. Основу системы составляют ферменты, разработанные специалистами СПбПУ, которые выполняют две ключевые функции: размножают фрагменты ДНК патогена и помогают их распознать в образце.

По предварительным оценкам, стоимость диагностики с использованием этой универсальной платформы будет на 30% ниже по сравнению с традиционным методом ПЦР. Специалисты уже разработали генетические конструкции для наработки белковых компонентов и протоколы для их эффективного выделения и очистки.

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Фото: Пресс-служба СПбПУ