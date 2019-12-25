Воспитанницы пансиона Минобороны РФ в Петербурге разрабатывают спутник "Можайский"

Проект является частью федеральной инициативы "Кадры для космоса" Минобрнауки России и входит в научно-образовательную программу Space-π.

"Специальный Технологический Центр" (СТЦ) совместно с воспитанницами петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" запустил разработку малого космического аппарата. Спутник формата CubeSat 3U под названием "Можайский" планируется вывести на орбиту уже к концу текущего года.

Проект является частью федеральной инициативы "Кадры для космоса" Минобрнауки России и входит в научно-образовательную программу Space-π. Организатором конкурсного отбора выступает Фонд содействия инновациям, а производство развернуто на базе СТЦ.

Образовательная составляющая программы охватывает 200 воспитанниц Пансиона. Для них подготовлен курс лекций и практических занятий по космонавтике и спутникостроению. По итогам обучения девушки получат практические навыки расчёта орбиты, конструирования космических аппаратов и формирования команд управления.

Научная миссия спутника заключается в сборе данных о распределении электрического поля Земли. Уникальность проекта состоит в том, что участницы смогут в реальном времени наблюдать за состоянием аппарата, запрашивать и обрабатывать полученную информацию в образовательных целях.

Петербургские учёные совершили прорыв в космосе: данные с малого спутника переданы через орбитальный ретранслятор.

Фото: "Специальный Технологический Центр"