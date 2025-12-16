Петербургские учёные совершили прорыв в космосе: данные с малого спутника переданы через орбитальный ретранслятор

Проект реализован совместными усилиями ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) и петербургского ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ).

В России успешно завершился эксперимент по передаче данных через спутник-ретранслятор, находящийся на геостационарной орбите. Испытания подтвердили высокую эффективность использования малых космических аппаратов для оперативной отправки информации на Землю. Об этом сообщает ТАСС.

Проект реализован совместными усилиями ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) и петербургского ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ). В ходе испытаний малый космический аппарат CSTP-2.11, находившийся на низкой околоземной орбите (до 1,5 тыс. км), установил сеанс связи с телекоммуникационным спутником серии "Экспресс", работающим на геостационарной орбите (на высоте от 15 до 36 тыс. км).

По словам специалистов ГП КС, успешное тестирование технологии межспутниковой передачи данных открывает перед операторами малых спутников принципиально новые перспективы. Эта технология позволяет значительно расширить зону покрытия и повысить скорость доставки данных из труднодоступных районов без необходимости строительства наземной инфраструктуры в каждой точке приёма.

Фото: Magnific

