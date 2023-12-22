Сергей Кропачев стал вице-губернатором Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал Постановление о назначении на государственную должность вице-губернатора Санкт-Петербурга Кропачева Сергея Николаевича.
С 19 февраля 2024 года Сергей Кропачев будет отвечать за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, координировать и контролировать работу Комитета по тарифам и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Ранее стало известно, что Сергей Дрегваль покидает должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он занял пост первого заместителя генерального директора Интер РАО.
Фото: unsplash
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