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Сергей Кропачев стал вице-губернатором Петербурга
Сегодня, 12:22
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Сергей Кропачев стал вице-губернатором Петербурга

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Он будет координировать и контролировать работу Комитета по тарифам и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал Постановление о назначении на государственную должность вице-губернатора Санкт-Петербурга Кропачева Сергея Николаевича.

С 19 февраля 2024 года Сергей Кропачев будет отвечать за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, координировать и контролировать работу Комитета по тарифам и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Ранее стало известно, что Сергей Дрегваль покидает должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он занял пост первого заместителя генерального директора Интер РАО.

Фото: unsplash

Теги: вице-губернатор, сергей кропачев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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