Вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев ответит на вопросы горожан

Сергей Николаевич курирует работу городских комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" 24 июля в 20:00 пройдет прямая линия с вице-губернатором Сергеем Кропачевым.

Сергей Николаевич курирует работу городских комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам. Вопросы можно оставить на его странице во "ВКонтакте" или по номеру телефона: 246-79-49.

Кроме того, трансляция будет доступна в социальных сетях телеканала.

Ранее мы сообщили о том, что состоялась прямая линия с Борисом Пиотровским.

Фото: ВКонтакте / Сергей Кропачев