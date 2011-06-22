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Вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев ответит на вопросы горожан
Сегодня, 8:43
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Вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев ответит на вопросы горожан

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Сергей Николаевич курирует работу городских комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" 24 июля в 20:00 пройдет прямая линия с вице-губернатором Сергеем Кропачевым. 

Сергей Николаевич курирует работу городских комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам. Вопросы можно оставить на его странице во "ВКонтакте" или по номеру телефона: 246-79-49

Кроме того, трансляция будет доступна в социальных сетях телеканала. 

Ранее мы сообщили о том, что состоялась прямая линия с Борисом Пиотровским. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Кропачев

Теги: прямая линия, сергей кропачев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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