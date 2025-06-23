Прямая линия с Борисом Пиотровским состоится 26 июня

Граждане имеют возможность задать интересующие вопросы вице-губернатору несколькими способами.

Прямая телевизионная линия с участием петербургского вице-губернатора Бориса Пиотровского запланирована на вечер четверга, 26 июня, в 20:00. Мероприятие доступно для просмотра в официальной группе городского правительства в социальных сетях, пишет "Петербургский дневник".

Градоначальник уточнил, что сфера полномочий Бориса Пиотровского охватывает деятельность ряда комитетов и ведомств, включая Комитет по культуре, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, Комитет по туризму, Управление внутренней политики, а также отдел взаимодействия с религиозными организациями.

Граждане имеют возможность задать интересующие вопросы вице-губернатору несколькими способами: отправив их на персональную страницу Бориса Пиотровского в соцсети "ВКонтакте" или позвонив по контактному номеру телефона 246-79-49.

Видео: Telegram / Пиотровский Online