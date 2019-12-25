Депутаты ЗакСа Петербурга выберут дату выборов в 2021 году

Выборы могут пройти 19 сентября.

Депутаты ЗакСа выберут дату выборов в городской парламент XVII созыва на заседании 16-го июня.

Предполагается, что днем голосования будет 19-го сентября. В этот же день пройдут выборы в Государственную Думу. Скорее всего, выборы будут многодневными, но не более трех дней. Окончательное решение будет за Центризбиркомом. В ЦИКе были недовольны, что в Петербурге отказались от системы "Мобильный избиратель".

В ЗакСе уже приняли ряд законопроектов, касающихся предстоящих выборов. Так, например, ввели маркировку на выборах кандидатов-иноагентов.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб