  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутаты ЗакСа Петербурга выберут дату выборов в 2021 году
Сегодня, 12:38
105
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Депутаты ЗакСа Петербурга выберут дату выборов в 2021 году

0 0

Выборы могут пройти 19 сентября.

Депутаты ЗакСа выберут дату выборов в городской парламент XVII созыва на заседании 16-го июня. 

Предполагается, что днем голосования будет 19-го сентября. В этот же день пройдут выборы в Государственную Думу. Скорее всего, выборы будут многодневными, но не более трех дней. Окончательное решение будет за Центризбиркомом. В ЦИКе были недовольны, что в Петербурге отказались от системы "Мобильный избиратель". 

В ЗакСе уже приняли ряд законопроектов, касающихся предстоящих выборов. Так, например, ввели маркировку на выборах кандидатов-иноагентов.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб 

Теги: выборы, депутаты, закс петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии