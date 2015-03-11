ЗакСе Петербурга ввел маркировку на выборах кандидатов-иноагентов

Маркировка будет на агитационных материалах кандидата.

Парламент Петербурга принял в третьем чтении поправки в закон о выборах депутатов ЗакСа. Заседание прошло 19 мая в Мариинском дворце.

Большинством голосов депутаты поддержали возможность многодневного голосования (не более трех дней). Кроме того, ужесточились требования к общегородским спискам партий. В них должно быть не менее 3 и не более 5 кандидатов (ранее можно было от 1). В партийном списке должно быть не более 25% кандидатов, не являющихся членами партии. Ранее показатель составлял не более 50%.

Еще одно нововведение — кандидатов-"иноагентов" будут маркировать соответствующим образом. В том числе это касается кандидатов, которые связаны с иностранными агентами. Их статус будет прописываться в агитационных материалах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутат ЗакСа Сергей Никешин снял свою кандидатуру с праймериз "Единой России".

Фото: Piter.TV