Губернатором Ленобласти по результатам голосования стал Александр Дрозденко

В Ленобласти обработали 100% протоколов после выборов губернатора. По результатам проверки победу одержал действующий глава региона Александр Дрозденко (84,21%, 756 тыс. избирателей).
На втором месте оказался Андрей Лебедев от партии ЛДПР (6,69%, 60 тыс. человек), на третьем – Игорь Новиков от "СРЗП" (3,02%, 27,1 тыс. избирателей). Также были выдвинуты Сергей Малинкович (КПРФ) и Сергей Лисовский (РЭП "Зеленые").
Напомним, выборы прошли 12, 13 и 14 сентября.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти обсуждают новые ограничения для иностранных работников.
Фото: Telegram / Александр Дрозденко
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все