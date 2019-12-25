  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатором Ленобласти по результатам голосования стал Александр Дрозденко
Сегодня, 8:28
156
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Губернатором Ленобласти по результатам голосования стал Александр Дрозденко

0 0

На втором месте оказался Андрей Лебедев от партии ЛДПР.

В Ленобласти обработали 100% протоколов после выборов губернатора. По результатам проверки победу одержал действующий глава региона Александр Дрозденко (84,21%, 756 тыс. избирателей). 

На втором месте оказался Андрей Лебедев от партии ЛДПР (6,69%, 60 тыс. человек), на третьем – Игорь Новиков от "СРЗП" (3,02%, 27,1 тыс. избирателей). Также были выдвинуты Сергей Малинкович (КПРФ) и Сергей Лисовский (РЭП "Зеленые"). 

Напомним, выборы прошли 12, 13 и 14 сентября. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти обсуждают новые ограничения для иностранных работников. 

Фото: Telegram / Александр Дрозденко 

Теги: выборы, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии