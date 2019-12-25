В Выборге подвели итоги ежегодного районного фестиваля-конкурса "Выборгская весна-2021"

В рамках мероприятия прошли конкурсы юных пианистов, исполнителей на струнных смычковых, духовых и народных инструментах, а также олимпиада по сольфеджио.

Завершился ежегодный районный фестиваль-конкурс "Выборгская весна-2021", участниками которого стали учащиеся музыкальных и художественных отделений школ искусств Выборга и района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках мероприятия прошли конкурсы юных пианистов, исполнителей на струнных смычковых, духовых и народных инструментах, а также олимпиада по сольфеджио. Работы учащихся художественных отделений представлены на выставке в Детской школе искусств Выборга.

Талант и уникальность есть в каждом ребенке, главное - помочь им раскрыться. Путь к успеху и признанию лежит, в том числе и через конкурсы. Инна Сапогова, директор МБУДО "ШИ г. Выборга"

В конкурсе пианистов участие приняли 49 солистов и 7 фортепианных ансамблей. Гран-при присудили ансамблю учащихся 9 классов "ШИ г. Выборга" Таисии Богдановой и Ангелине Шестаковой.

В конкурсе исполнителей на струнных смычковых и духовых инструментах приняли участие 44 солиста и 8 ансамблей. Гран-при завоевала учащаяся 9 класса "ШИ г. Выборга" Анна Тихонова (виолончель).

В конкурсе исполнителей на народных инструментах приняли участие 40 солистов и 16 ансамблей и оркестров. Гран-при – у баянистов "ШИ г. Выборга" Андрея Фанькина (6 класс) и Арсения Грищенко (4 класс).

Организатором мероприятия является администрации МО "Выборгский район".

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО