В выборгском коворкинге прошла интеллектуальная игра "РИСК. Открытый космос"

Участие в игре приняли 9 команд из школ Выборга и Выборгского района. Ребята должны были ответить на 20 вопросов, связанных с космосом.

В понедельник, 12 апреля, в коворкинг-центре Дома молодежи Выборга прошла интеллектуальная игра "РИСК. Открытый космос", посвященная Дню космонавтики. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Организатором выступил отдел молодежной политики районной администрации, МАУ "Дом молодежи" и муниципальное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Участие в игре приняли 9 команд из школ Выборга и Выборгского района. Ребята должны были ответить на 20 вопросов, связанных с космосом.

Лучшие знания показали учащиеся гимназии №11 Выборга. Второе место заняла команда Глебычевского филиала Приморского центра образования, третье место – у ребят выборгской школы №12.

Дипломы победителям и участникам вручили директор Дома молодежи Выборга Георгий Романенко и руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

В рамках встречи Ольга Амельченкова представила презентацию деятельности "Волонтеров Победы", направления и формы работы. Также она сообщила о мероприятиях, которые организуются к празднованию 76-годовщины Великой Победы.

Ранее мы рассказывали, что Выборг готовится к празднованию 76-летия Великой Победы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО