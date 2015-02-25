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Поваленные штормом деревья на Каменном острове вывезут до конца июня
Сегодня, 16:02
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Поваленные штормом деревья на Каменном острове вывезут до конца июня

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Деревья не представляю опасности для пешеходов и водителей.

Читатель Piter.TV обратил внимание на то, что на Каменном острове в Петербурге много поваленных деревьев. Петербуржец заметил как минимум четыре в разных местах острова.

Очевидец отметил, что деревья не мешали проезду транспорта. Как узнал Piter.TV в пресс-службе комитета по благоустройству, деревья повалил сильный ветер, который бушевал в городе в мае. Их вывезут специалисты садово-паркового предприятия "Центральное" до 30 июня. 

Петербуржцев предупредили об усилении ветра 16 июня.

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, каменный остров
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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