Поваленные штормом деревья на Каменном острове вывезут до конца июня

Деревья не представляю опасности для пешеходов и водителей.

Читатель Piter.TV обратил внимание на то, что на Каменном острове в Петербурге много поваленных деревьев. Петербуржец заметил как минимум четыре в разных местах острова.

Очевидец отметил, что деревья не мешали проезду транспорта. Как узнал Piter.TV в пресс-службе комитета по благоустройству, деревья повалил сильный ветер, который бушевал в городе в мае. Их вывезут специалисты садово-паркового предприятия "Центральное" до 30 июня.

Петербуржцев предупредили об усилении ветра 16 июня.

Фото: Piter.TV