Поваленные штормом деревья на Каменном острове вывезут до конца июня

Читатель Piter.TV обратил внимание на то, что на Каменном острове в Петербурге много поваленных деревьев. Петербуржец заметил как минимум четыре в разных местах острова.
Очевидец отметил, что деревья не мешали проезду транспорта. Как узнал Piter.TV в пресс-службе комитета по благоустройству, деревья повалил сильный ветер, который бушевал в городе в мае. Их вывезут специалисты садово-паркового предприятия "Центральное" до 30 июня.
Петербуржцев предупредили об усилении ветра 16 июня.
Фото: Piter.TV
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