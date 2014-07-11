Петербуржцев предупреждают об усилении ветра 16 июня

Ночью воздух прогреется до +12…+14 градусов, а днём температура воздуха составит +19…+21 градус.

Петербуржцев предупреждают об ухудшении погодных условий в среду, 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В этот июньский день погода будет облачная, без осадков. Ночью воздух прогреется до +12…+14 градусов, а днём температура воздуха составит +19…+21 градус. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Кроме того, специалисты предупреждают жителей и гостей Петербурга об усилении ветра. Так, ночь пройдет в сопровождении западного ветра с порывами до 5-10 м/с, днем ожидается северо-западный ветер с порывами до 7-12 м/с. А вот в прибрежных районах Финского залива порывы ветра усилятся до 15 м/с.

Ранее мы писали, что петербургские ученые создали приложение для учета осадков.

Фото: Piter.tv