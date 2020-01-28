Петербургские ученые создали приложение для учета осадков

Приложение с высокой точностью показывает погодные явления.

Ученые петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали бесплатное приложение "Дождевик", через которое пользователи могут узнать точный прогноз погоды и увидеть статистику по продолжительности и интенсивности осадков даже на небольшой территории. Данные берутся из Гидрометцентра в Ленинградской области, передает пресс-служба СПб ФИЦ РАН.

Специалисты отметили, что благодаря разработке дорожные службы смогут оперативно оценивать ресурсные затраты для расчистки магистралей после снегопадов, а дачники будут понимать, понадобится ли посевам дополнительный полив. Пользователи могут получать статистику осадков за день, неделю и месяц.

Если разработчики смогут договориться с Гидрометцентром, то работу приложения расширят на другие регионы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 9 июня ожидается +27 градусов.

Фото:meteo.regionview.ru/home