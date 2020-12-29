Врач назвал вес, после которого не поможет диета

Специалист отметил, что диеты могут устранить только симптомы ожирения, а причину набора веса сможет определить только врач.

От последствий ожирения умирает намного больше человек, чем от коронавируса, а когда вес человека достигает отметки 160 и более килограмм, ему не поможет никакая диета. Об этом на YouTube-канале заявил врач-диетолог Алексей Ковальков.

Специалист отметил, что диеты могут устранить только симптомы ожирения, а причину набора веса сможет определить только врач.

Не во всех случаях достаточно меньше есть. Не всегда ключевую роль играют и гормоны. Причин масса. Алексей Ковальков, диета

По словам диетолога, когда человек весит 160 и более килограмм, ему становится уже не до лечения. В этом случае его спасет либо хирургия, либо он просто станет лежачим. А при ожирении часто возникает и сахарный диабет, от которого умирают многие пациенты.

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