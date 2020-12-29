Диетолог: жизнь продлевают четыре правила питания

Для начала специалист посоветовал соблюдать умеренность в еде, так как это помогает снижать риск появления рака и болезней сердца.

Врач-диетолог Марк Гилберт раскрыл секреты питания, способные продлить жизнь. Об этом сообщило издание Express.

Для начала специалист посоветовал соблюдать умеренность в еде, так как это помогает снижать риск появления рака и болезней сердца. Также при низкокалорийном питании можно предотвратить диабет второго типа. Исследованием было доказано, что сокращение суточного калоража на 15% в течение двух лет замедляет старение.

Также диетолог рекомендует следить за количеством получаемого витамина D, так как его уровень в организме обратно пропорционален риску преждевременной смерти.

Для долголетия Гилберт советует есть больше ягод, так как они снижают риск заболевания диабетом, раком, делают сердце крепче, предотвращают накопление холестерина.

Специалист отметил и пользу зеленого чая в ежедневном рационе. Чай контролирует сахар в крови и давление.

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