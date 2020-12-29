Британские врачи назвали правила похудения без соблюдения диет

Национальная служба здравоохранения предлагает придерживаться 12 правил, которые помогут худеть.

Врачи перечислили уловки, которые позволят сбрасывать вес быстрее без соблюдения диет. Об этом сообщило издание The Sun.

Национальная служба здравоохранения предлагает придерживаться 12 правил, которые помогут худеть.

Для начала, специалисты предлагают разбавлять день короткими всплесками физической активности. Например, можно отжиматься во время рекламы при просмотре телевизора или приседать во время чистки зубов. Второе – нужно ограничить употребление алкоголя. Третье – не пить кофе после полудня, это может плохо влиять на ночной сон. Четвертое – специалисты советуют вместо соков и сладких напитков пить воду, молоко, чай.

Пятое – каждое утро полезно делать десятиминутную прогулку. Шестое – можно съесть побольше во время основного приема пищи, чтобы потом не делать перекусов. Седьмое – если не получается отказаться от сладкого, можно заменить белый или молочный шоколад на темный (70% какао). Восьмое – каждую неделю нужно пробовать новые овощи. Девятое – перед походом в магазин нужно составлять список покупок, чтобы не было спонтанных трат на еду. Десятое – нужно попросить приятеля гулять с вами два раза в неделю. Одиннадцатое – найти другой способ получения положительных эмоций, помимо еды. И двенадцатое – не нужно запрещать себе определенную еду, если очень хочется, то можно съесть, но не торопясь.

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