Медик раскрыла "золотую формулу" быстрого и эффективного похудения

Врач рекомендовала пользоваться формулой поддерживающей калорийности.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о простом правиле быстрого похудения. Об этом она написала в своем Instagram.

Врач рекомендовала пользоваться формулой поддерживающей калорийности. Для этого свой вес нужно умножить на коэффициент активности (28- малоактивный образ жизни, 31 – средняя активность при 2-3 тренировках в неделю и 33 – 5 тренировок и более в неделю).

Для похудения из полученной цифры нужно вычесть 10-15%. Получившееся число – количество ккал, которое можно есть, чтобы сбросить вес. Также нужно не забывать пить много теплой воды.

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Фото: Pixabay