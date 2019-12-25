Правильное питание делает секс более качественным

Какие продукты способствуют половому влечению и здоровой семейной жизни.

Мужчины, предпочитающие органическую пищу, реже жалуются на нарушение эрекции, считают американские ученые. А на женскую сексуальность положительно влияет средиземноморская диета. Какие продукты способствуют половому влечению и здоровой семейной жизни рассказали РИА Новости.

Питание для сексуальной жизни мужчин

От 30 до 52% мужчин после 40 лет жалуются на различные нарушения, которые связаны с невозможностью нормально осуществить половой акт. Исследователи из Калифорнийского университета провели эксперимент и выяснили, что на проблему с эрекцией реже все жалуются сторонники здорового питания. Органическая диета улучшает самочувствие и обеспечивает приток энергии, а это, в свою очередь, повышает либидо. Однако, исследователи отметили, что нельзя утверждать, что дело ТОЛЬКО в питании. Помимо этого люди в целом вели здоровый образ жизни, занимались спортом.

Что помогает женщинам

Год назад тот же коллектив опубликовал данные о связи женской сексуальности с питанием. Ученые отметили, что метаболический синдром, лишний вес и сердечно-сосудистые болезни часто приводят к сексуальной дисфункции у женщин. Проблемы возникают у женщин с нездоровым рационом, когда употребляют много жареного, плохих жиров.

На деле же лучше соблюдать средиземноморскую диету (цельное зерно, рыба, овощи, морепродукты). Есть данные, что такой тип питания улучшает половую жизнь. Отчасти положительные результаты дает кетогенная диета, особенно в своей максимальной фазе, — усиливает оргазм.

Какие именно продукты позитивно влияют на сексуальную активность

Эффективны орехи, фрукты, овощи, семечки тыквы, кунжут. Также полезна фолиевая кислота, которая содержится в бобовых, печени. Помимо этого, нужно есть нут, кукурузу

Механизм пока не изучен до конца, но на сексуальное здоровье мужчин положительно влияет кофеин: он повышает уровень тестостерона. Такой же эффект дают гранат и имбирь.

Нет ясности и насчет арбуза. В 2008 году ученые заявили: обнаруженная в нем аминокислота цитруллин вызывает расширение сосудов и, по сути, действует как виагра. Однако доказательств мало.

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