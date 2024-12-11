Уникальный вертопорт для беспилотников тестируют в Петербурге

Эта технология позволяет осуществлять запуск вертолета-дрона на задание полностью автономно, без необходимости присутствия оператора на месте старта.

В начале текущего года началась опытная эксплуатация вертопорта — автоматической станции для зарядки аккумуляторов и управления полетами дронов вертолетного типа. Тестирование устройства проводится на специальной площадке в Санкт-Петербурге, сообщают "Известия".

Эта технология позволяет осуществлять запуск вертолета-дрона на задание полностью автономно, без необходимости присутствия оператора на месте старта.

Как пояснил эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет" Николай Ряшин, станция дает возможность запускать вертолет на выполнение миссии автоматически, без участия оператора. Дронопорт содержит внутри себя беспилотник — в назначенное время он открывается, оттуда взлетает вертолет, выполняет свою задачу, например, мониторинг местности, и затем возвращается обратно.

Максимальный вес полезной нагрузки, которую может нести дрон, составляет 7 килограммов, максимальное время полета — 1,5 часа, крейсерская скорость — 55 км/ч, а дальность полета достигает 40 километров.

Ранее мы сообщили о том, что ИТМО разработает портативные лаборатории для школ.

Фото: пресс-служба НТИ