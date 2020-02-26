Менеджер Верки Сердючки опроверг сообщения о серьезной болезни артиста

Украинский артист Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, имеет проблемы со сном, но о каких-то смертельных нарушениях здоровья говорить нельзя. С таким сообщением выступил менеджмент артиста на его официальной странице в Instagram.
Недавно в шоу продюсер Юрий Никитин рассказал, что Андрей Данилко болен. Он заявил, что болезнь артиста "гораздо серьезнее, чем казалось" и что лечением занимаются не только украинские медики, но и европейские специалисты.
Фото: Instagram / @v_serduchka
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