Медики из Европы и Украины борются за здоровье Верки Сердючки

Продюсер Юрий Никитин не назвал конкретную болезнь артиста.

Известный украинский артист Андрей Данилко, прославившийся выступлениями под псевдонимом Верка Сердючка, борется с тяжелым заболеванием. Об этом в шоу "Звездный путь" рассказал продюсер Юрий Никитин.

Никитин рассказал, что болезнь артиста "гораздо серьезнее, чем казалось". Лечением на данный момент занимаются не только украинские медики, но и европейские специалисты.

В 2019 году артист заявлял о прекращении эстрадной деятельности в образе Верки Сердючки. Но в 2020 году он выпустил альбом "Sexy".

Верка Сердючка в 2007 году заняла второе место на "Евровидении" с песней "Dancing Lasha Tumbai". Также исполнитель был удостоен четырех "Золотых граммофонов".

Ранее семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила её врачей за "вторую жизнь".

Фото: Instagram / @v_serduchka