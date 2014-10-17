Велосветофор на набережной реки Фонтанки может изменить режим работы

На данный момент разрешающий сигнал светофора для горожан на велосипеде горит всего 10 секунд.

Режим работы велосветофора на набережной реки Фонтанки могут поменять, если заинтересованные лица подадут обращения в "Дирекцию по организации дорожного движения" ("ДОДД"). Об этом Piter.TV узнал в пресс-службе ведомства.

По мнению главы "Петербургского велосообщества" Павла Хусу, светофор неудобен для велосипедистов, так как "зеленый" горит слишком мало ― всего 10 секунд. После этого приходится стоять на "красном" более минуты. Эксперт отметил, что тем самым велосипедисты оказались в таком же положении, как и пешеходы.

В связи с этим Piter.TV обратился к "ДОДД", так как именно это учреждение отвечает за работу светофоров. На данный момент объект находится на балансе частного лица, однако позже его передадут ГКУ. Горожане могут направлять обращения в "ДОДД", их рассмотрят, однако действия будут предприняты после передачи. Когда это произойдет ― не сообщили. Ящик для писем установлен в здании на улице Хрустальной, 22А. Также его можно отправить по электронной почте.

В Смольном считают, что велосипедистов не так много, чтобы ставить велосветофоры.

Фото: Piter.TV