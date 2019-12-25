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Велосветофоры в Петербурге начнут устанавливать только в 2022 году
Сегодня, 14:22
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nadezhda_sib

Велосветофоры в Петербурге начнут устанавливать только в 2022 году

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Пока светофоры ставить ни к чему, считают в КРТИ.

Во вторник, 22 сентября, проходит Всемирный день без автомобиля. В честь праздника петербуржцы совершили велопрогулку по набережной реки Фонтанки.

По информации "Фонтанки.ру", велосветофоры не появятся в Петербурге ранее 2022-го года. Об этом сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин. Он также принял участие в акции "На работу на велосипеде". На данный момент в Смольном считают, что велосипедистов не так много, чтобы ставить велосветофоры. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пересадки на общественном транспорте могут стать бесплатными. 

Фото: Piter.TV

Теги: велосветофор, велосипед
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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