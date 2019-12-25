Велосветофоры в Петербурге начнут устанавливать только в 2022 году

Пока светофоры ставить ни к чему, считают в КРТИ.

Во вторник, 22 сентября, проходит Всемирный день без автомобиля. В честь праздника петербуржцы совершили велопрогулку по набережной реки Фонтанки.

По информации "Фонтанки.ру", велосветофоры не появятся в Петербурге ранее 2022-го года. Об этом сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин. Он также принял участие в акции "На работу на велосипеде". На данный момент в Смольном считают, что велосипедистов не так много, чтобы ставить велосветофоры.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пересадки на общественном транспорте могут стать бесплатными.

Фото: Piter.TV