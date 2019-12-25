Пересадки на общественном транспорте могут стать бесплатными

Пересесть с одного маршрута на другой можно будет с помощью "Подорожника".

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что пересадки с одного маршрута на другой могут сделать бесплатными при использовании "Подорожника".

Об этом рассказал зампредседателя комитета по транспорту Валерий Молодец. Чиновник обратил внимание, что Смольный настроен на то, чтобы владельцы автомобилей "пересели" на общественный транспорт.

К слову, в своей машине нельзя расслабиться и подремать в дороге на работу отметил Молодец.

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Фото: Piter.TV