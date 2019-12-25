Беглов запустил производство низкопольных троллейбусов "Адмирал"

На петербургском заводе планируют собирать до десяти троллейбусов в месяц.

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что в Северной столице запустили производство низкопольных троллейбусов "Адмирал". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Общественный транспорт намерены выпускать на Невском заводе электрического транспорта имени Пироцкого. Планируется, что в месяц на нём будут собирать до десяти таких троллейбусов в месяц.

На заводе планируют установить электрооборудование, приборы, сиденья, обустроят интерьер. Кроме того, специалисты проведут тестовые испытания, обкатку и проверку всех систем перед передачей заказчику.

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Фото:gov.spb.ru