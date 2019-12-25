Беглов признался, что иногда высказывается "невпопад"

Градоначальник не считает это самой большой проблемой.

Губернатор Петербурга Александр Беглов признался, что у него бывают высказывания "невпопад". Он объяснил это тем, что иногда мысли опережают, а не потому что он не умеет говорить. Об этом градоначальник рассказал в фильме "Александр Беглов. "Я здесь живу", который показали в эфире телеканала "78".

Беглов заявил, что не считает это самой большой проблемой. Он уверен, что главное донести до людей мысль, что необходимо сделать и как сделать.

Стоит отметить, что из-за своих высказываний "невпопад" губернатор Петербурга является героем большого количества мемов. К этому Беглов относится совершенно спокойно.

"Ну развлекаются люди, и развлекаются. Если им это интересно, то меня это особо не трогает", - заявил глава города, добавив, что это тоже творчество индивидуальное.

Ранее мы писали, что правительство выделит еще 841,8 млн рублей на выплаты медработникам в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов