Правительство выделит еще 841,8 млн рублей на выплаты медработникам в Петербурге

Таковы результаты соглашения правительства Петербурга с Минздравом РФ.

Стало известно, что Петербург заключил еще одно соглашение с министерством здравоохранения России. Как стало известно 15 сентября, оно затронуло вопрос выделения из федерального бюджета дополнительно 841,8 млн рублей на выплаты стимулирующего характера медработникам, борющимся с коронавирусом. Постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как уточняет пресс-служба Смольного, выплаты получат врачи скорой помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, средний и младший медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи, а также врачи подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и медперсонал стационаров, где лечат больных с КОВИД-19.

В Смольном указывают, что согласно постановлению правительства РФ от 02.04.2020 № 415 за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам в условиях борьбы с COVID-19 бюджет Петербурга получил 2,084 млрд рублей. За период с марта по июль выплаты получили более 45,5 тысяч сотрудников медучреждений на сумму 2,5 млрд рублей.

Отмечается, что заключено дополнительное соглашение с Минздравом о предоставлении городскому бюджету еще одного транша в 1,064 млрд из федерального бюджета. Он будет направлен на выплаты стимулирующего характера медработникам по постановлению Правительства РФ от 12.04.2020 № 484 за выполнение особо важных работ участвующим в оказании медпомощи гражданам с выявленным COVID-19.

Из федерального бюджета Петербург по этому постановлению уже получил более 4,4 млрд рублей. За период с апреля по июль выплаты на общую сумму в 4,283 млрд рублей получили более 30 тысяч сотрудников медицинских учреждений.

Ранее мы сообщали о том, что турист из Финляндии "привез" из Петербурга коронавирус. В автобусе Петербург — Хамина находился 51 пассажир. Он отправился в Финляндию 8 сентября. Симптомы коронавируса появились у заболевшего на следующий день после приезда.

Фото: Piter.tv