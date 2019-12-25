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Пассажир автобуса из Петербурга "привез" коронавирус в Финляндию
Сегодня, 14:29
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IRINA_CHALKINA

Пассажир автобуса из Петербурга "привез" коронавирус в Финляндию

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Симптомы COVID-19 появились у заболевшего на следующий день после приезда.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что турист из Финляндии "привез" из Петербурга коронавирус. Об этом сообщает финское ведомство здравоохранения и социального обеспечения THL.

Известно, что в автобусе Петербург — Хамина находился 51 пассажир. Он отправился в Финляндию 8 сентября. Симптомы коронавируса появились у заболевшего на следующий день после приезда.

Отмечается, что врачи уже связались с 32 пассажирами соответствующего автобуса. 

Ранее мы сообщали о том, что жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 26 человек.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, турист заболел коронавирусом, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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