Пассажир автобуса из Петербурга "привез" коронавирус в Финляндию

Симптомы COVID-19 появились у заболевшего на следующий день после приезда.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что турист из Финляндии "привез" из Петербурга коронавирус. Об этом сообщает финское ведомство здравоохранения и социального обеспечения THL.

Известно, что в автобусе Петербург — Хамина находился 51 пассажир. Он отправился в Финляндию 8 сентября. Симптомы коронавируса появились у заболевшего на следующий день после приезда.

Отмечается, что врачи уже связались с 32 пассажирами соответствующего автобуса.

Ранее мы сообщали о том, что жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 26 человек.

Фото:Piter.TV