Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 26 человек

В Москве этот показатель в два раза меньше.

В Петербурге за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 26 человек. Стоит отметить, что этот показатель в два раза больше, чем в Москве, где за прошедшие 24 часа болезнь унесла жизни 13 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России жертвами COVID-19 за указанный период стали 150 человек. После Петербурга и Москвы по числу коронавирусных смертей следуют Свердловская область (9), Алтайский край (9), Московская область (6), Омская область (6) и другие регионы РФ.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 18 785 россиян. Выздоровели 884 305 человек.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 18 тысяч человек.

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