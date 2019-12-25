За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 18 тысяч человек

Под наблюдением медиков находится почти 600 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17981 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 586 человек. Из них 2 ― в обсерваторе, 584 ― контактные.

Специалисты обработали 209 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге отменили шахматную рассадку зрителей в театрах.

Фото: Piter.TV