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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 18 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 18 тысяч человек

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Под наблюдением медиков находится почти 600 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17981 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 586 человек. Из них 2 ― в обсерваторе, 584 ― контактные.

Специалисты обработали 209 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге отменили шахматную рассадку зрителей в театрах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, пандемия, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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