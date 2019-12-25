В Петербурге отменили шахматную рассадку зрителей в театрах

При этом сохраняются другие профилактические меры, в том числе ношение масок и измерение температуры.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу отменило шахматную рассадку зрителей в театрах, концертных залах и цирках. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре города.

Ограничения, связанные с рассадкой, сохранятся при условии не соблюдения других профилактических мер. В их числе ношение масок, измерение температуры, дезинфекция помещений, а также информирование сотрудников и посетителей о соблюдении мер безопасности. Вместимость залов должна быть ограничена до 50% в случае, если в зале более 4 тысяч посадочных мест.

На территорию культурного учреждения не будут допускаться люди с температурой тела выше 37 градусов или визуальными признаками респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость).

Работа театров, кинотеатров и других организаций исполнительских искусств возобновилась в Петербурге 12 сентября. Все они должны соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора по безопасной деятельности.

Ранее вице-губернатор поделился, чего ждать петербургскому бизнесу от второй волны COVID-19.

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