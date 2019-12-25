Вице-губернатор поделился, чего ждать петербургскому бизнесу от второй волны COVID-19

Стали известны меры, которые собирается принять Смольный в случае второй волны.

В понедельник, 14 сентября, вице-губернатор Евгений Елин поделился, какие меры Смольный примет, если будет рост числа средних и тяжелых заболеваний коронавирусом.

Чиновник рассказал "Фонтанке", что пока бизнесу не о чем волноваться: городская администрация не собирается вводить какие-либо ограничения. Елин отметил, что в Смольном не стали определять критические параметры для введения новых ограничений. Кроме того, остаются перчаточно-масочный режим, вакцинация от гриппа и наращивание медицинской сети.

Ранее мы писали, что за последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 11 тысяч человек.

Фото: pixabay