  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 11 тысяч человек
Сегодня, 10:00
202
nadezhda_sib

За последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 11 тысяч человек

0 0

В выходные объем тестирования снижается.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11050 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 488 человек. Из них 2 ― в обсерваторе, 486 ― контактные.

Специалисты обработали 167 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее главврач Боткинской больницы рассказал о близости второй волны COVID-19 к Петербургу. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии