За последние сутки в Петербурге на COVID-19 протестировали 11 тысяч человек

В выходные объем тестирования снижается.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11050 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 488 человек. Из них 2 ― в обсерваторе, 486 ― контактные.

Специалисты обработали 167 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее главврач Боткинской больницы рассказал о близости второй волны COVID-19 к Петербургу.

Фото: Piter.TV