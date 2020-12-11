Эксперт прокомментировал появление первого велосветофора в Центральном районе

Велосветофор стал четверым в Петербурге. "Зеленый" горит всего 10 секунд.

Накануне на набережной реки Фонтанки появился велосветофор. Не первый в Петербурге, но первый в Центральном районе. Для того, чтобы узнать, насколько он целесообразен именно на этом месте, Piter.TV обратился к руководителю "Петербургского велосообщества" Павлу Хусу. Также поговорили о том, почему на данный момент светофоров для велосипедистов в Северной столице так мало.

По мнению эксперта, установка велосветофора у Лештукова моста была преждевременной. Кроме того, "зеленый свет" для велосипедистов горит 15-20 секунд, для автомобилей — около 40 секунд, поэтому горожанам на колесах придется ждать разрешающего сигнала. Тем самым они поставлены в такие же условия, как и пешеходы. На месте побывал корреспондент Piter.TV и передал, что "зеленый" горит и вовсе 10 секунд, а "красный" — 70. Ждать придется действительно долго.

С одной стороны, светофор разделяет автомобильный и велосипедный потоки при пересечении перекрестка, что снижает вероятность аварийной ситуации. С другой стороны, на набережной Фонтанки сейчас не такой большой велосипедный трафик, чтобы требовался отдельный светофор.

Все-таки перед перекрестком не скапливается по 20-50 велосипедистов, которые просто движутся сплошным потоком фазы "зеленого", и автомобили не имеют при этом возможности повернуть. отметил Павел Хусу.

Эксперт предположил, что светофор могли установить в тестовом режиме, чтобы посмотреть, как он будет работать. В целом велосветофоры городу нужны. По словам главы "Петербургского велосообщества", он был бы полезен, например, на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов. По словам Хусу, там человека на велосипеде часто не замечают из-за большого потока машин.

На данный момент, с учетом нового, в городе есть как четыре велосветофора: на Морской набережной, Большом проспекте В.О., Пискаревском проспекте. За два года с установки первого не так уж и много. Велосипедист связывает это с тем, что за развитие велоинфраструктуры отвечают разные ведомства. Велодорожками занимается "Городской центр управления парковками", а светофорами и переездами — "Дирекция по организации дорожного движения" (ДОДД). По словам Хусу, ежегодно представители ДОДД на итоговом собрании подведомственных комитету по развитию транспортной инфраструктуры учреждений заявляют о том, что им не хватает средств на установку всех светофоров в Петербурге, о которых просили жители. Так как основной приоритет "обычные" светофоры, то до велосветофоров дело так и не доходит. В идеале — сделать велодорожку и светофор примерно в одно и то же время с небольшим интервалом, но по факту автоматический регулировщик появляется только через несколько лет после всех согласований и конкурса на выбор подрядчика.

В планах КРТИ заняться велосветофорами более активно в 2022 году.

Текст: Надежда Сибилева

Видео: Piter.TV

Фото: Piter.TV, vk.com/bikes_spb/ Nikolai Minkevich