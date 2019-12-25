В Невском районе специалисты устанавливают светофоры для велосипедистов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Светофоры установят на пересечении проспекта Большевиков с улицей Крыленко. Кроме того, они появятся на перекрестке проспекта Большевиков с улицей Тельмана.
Современные светофоры будут регулировать движение велосипедистов. Они помогут распределить автомобильное и велосипедное движение на дорогах города, сделав его более безопасным. Устройства подключат до конца текущего месяца.
Отметим, что сегодня в девяти районах города, где протянута велодорожка, работают порядка 30 таких светофоров.
Ранее мы писали, что в Петербурге намерены ввести ограничения для курьеров на СИМ.
Фото: Pxhere
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