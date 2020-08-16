Руками не трогать. Как городские легенды и варежки на скульптурах могут испортить памятники

На доме-памятнике нарисовали граффити. Скульптура на барельефе осталась без головы. Увы, но такие новости периодически появляются в петербургском информационном поле. Piter.TV поговорил с теми, кто бережет наследие Северной столицы и призывает жителей и гостей города делать то же самое.

Pазбирались, почему варежки на копытах коней из мрамора — это не смешно, а также вспомнили самые вопиющие случаи вандализма в Северной столицы.

3 ноября неизвестные решили "утеплить" Диоскуров и их коней, которые стоят перед зданием Конногвардейского манежа. На копыта и руки надели красные варежки. Фото с места опубликовала "Фонтанка". После этого трое неизвестных хотели позаботиться о конях Клодта на Аничковом мосту, однако акция завершилась в полицейском участке. Мужчин не стали наказывать и отпустили без протокола.

Часть пользователей назвала задержание абсурдом и просто посмеялась над задумкой. Более того, у ЦВЗ "Манеж" тоже не возникло претензий к утеплению скульптур. Однако в Государственном музее городской скульптуры, которая и отвечает за композиции, отнеслись к произошедшему совсем иначе.

Начальник Отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерина Шишкина сказала Piter.TV, что в учреждении поступок оценивают как "акт вандализма", так как в случае с Диоскурами одевание создало угрозу разрушения. Дело в том, на них уже есть микротрещины, в том числе на копытах. И без того погодные условия усугубляют ситуацию: дождь, который попадает в трещины, а затем превращается в лед, может увеличить их. Любой контакт со скульптурами — это дополнительная нагрузка на мраморный постамент. То, что для многих выглядит как забавная акция, для скульптуры может обернуться катастрофой.

Если опираться, залезать, создавать дополнительную нагрузку на мрамор, то возможность облома очень велика. Какое-либо воздействие негативно влияет на его структуру. Екатерина Шишкина.

Вскоре Диоскуры с конями отправятся на плановую реставрацию. Обследование уже проведено, КГИОП одобрил проект, сейчас решается вопрос с финансированием.

Специалисты отмечают, что самый распространенный вид вандализма в Петербурге вызван городскими легендами. Яркий пример — традиция гладить и тереть памятники "на счастье" и "на удачу". Интересно, что часто инициатором этого выступают экскурсоводы, которые в первую очередь должны заботиться о сохранении объектов культурного наследия.

Ольга Карпакова, генеральный директор Союза реставраторов Петербурга отметила, что почти никто из скульпторов не закладывывает тактильную функцию в свои творения.

Для них [прим. скульпторов] главное — это сильная визуальная основа, вызывающая яркие эмоции у зрителей. Но городская скульптура — это не часть детской площадки, где каждый объект должен выдержать регулярный натиск любопытных посетителей и подольше оставаться в строю. Очевидно, что ни один камень, и ни один металл не способен выдержать ежедневную пытку поглаживаний, натираний, вскарабкиваний и прочих вмешательств в личное пространство памятников. Ольга Карпакова.

Значительный ущерб мифы наносят памятнику Петра I напротив Михайловского замка и крыльям грифонов на Банковском мосту. Как рассказала представитель Музея городской скульптуры, из-за постоянного трения у императора стерлась пятка, а у его коня — копыто. Своими действиями граждане уничтожают слой, который защищает бронзу от повреждений и негативного воздействия окружающей среды. Также идет механическое стирание прорисовки деталей.

Желание сделать фото тоже может привести к порче памятника. Например, туристы и жители города часто залезают на спины львов на Адмиралтейской набережной. Теперь они находятся в аварийном состоянии и тоже ожидают реставрации.

Особого внимания заслуживает ситуация с грифонами. Их испортили сразу же после того, как они вернулись после реставрации в 2019 году. Работы длились 2 года. Прохожие начали тереть крылья, лапы и шарики, покрытые сусальным золотом. По словам Екатерины Шишкиной, слой позолоты на крыльях — тоньше волоса, поэтому такое воздействие оказывается губительным.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, 2 года назад в защиту Банковского моста Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры организовал спектакль-флешмоб #ТОЛЬКОБЕЗРУК.

Для того ,чтобы результаты трудов реставраторов радовали жителей и гостей Петербурга как можно дольше, на скульптуры грифонов было нанесено антивандальное покрытие, которое представляет собой полиуретановый защитный слой поверх окрашенных поверхностей тел грифонов. Данный слой обеспечивает удаление потенциально возможных надписей, рисунков, но не предотвращает порчу грифонов вандалами острыми предметами и от последствий залезания на скульптуры. рассказала пресс-секретарь КГИОП Ксения Черепанова.

Некоторые люди портят памятники вовсе не на удачу, а ради веселья. Например, в 2018 году мужчины решили пожарить шашлыки на "Медном всаднике". Однако за такое развлечение может грозить не только предупреждение.

Фото: Александр Бенцман

Екатерина Шишкина рассказала, что вандалы снимают литеры с памятника Крунзенштерна. Нарушение выходит за рамки вандализма и превращается в хищение. Также адмирала оставляли без кортика, который потом нужно было восстанавливать. Отломанная шпага у памятника Кутузову напротив Казанского собора в 2016 году привела к уголовному делу. Нужно понимать, что любой незапланированный ремонт — это небыстрый процесс. Объект нужно обследовать, провести проектно-изыскательские работы, найти деньги.

В КГИОП рассказали и другие случаи, которые получили широкую огласку. В августе 2017-го года у гипсового горельефа на Доме В.С. и Е.П. Кирилловых на Большой Пушкарской улице, 3, пропала голова юноши. Мужчине в состоянии опьянения показалось, что голова смотрит на него как-то не так, и он решил отколоть ее от фасада. 27-летнего молодого человека приговорили к 200 часам обязательных работ. Он признал свою вину. Позже уличные художники использовали пустующую стену для своих инсталляций.

Фото: Комсомольская правда

Фото: Instagram / @lonesome_grass

Также в 2017 году другой мужчина ломом повредил дверь восточного фасада Исаакиевского собора и разбил витраж. Ущерб памятнику федерального значения составил 101 тыс. рублей. Виновного освободили от уголовной ответственности, так как он был направлен на принудительное лечение и наблюдение у психиатра.

Фото: пресс-служба КГИОП

Гендиректор Союза реставраторов Петербурга Ольга Карпакова считает, что самая страшная трагедия, которая произошла из-за вандальных действий — это история с картиной "Даная" Рембрандта. В 1985 году посетитель Эрмитажа выплеснул на полотно серную кислоту и изрезал ее ножом. Около 30% картины были утрачены. Над восстановлением реставраторы работали 12 лет. Посетителя признали невменяемым.

Стоит отметить, что порча памятников и домов — это тенденция не только нашего времени. Так было и раньше, сейчас лишь появились дополнительные мотивы: снять вирусное видео, получить лайки и популярность в соцсетях. Ольга Карпакова вспоминает, что один из пиков вандализма случился в 90-е годы прошлого века.

Тогда в российском обществе очень активно происходила переоценка ценностей, культурных традиций. Многие памятники советской эпохи подверглись атаке вандалов. Кумиры прошлого в один момент потеряли свою значимость, в первую очередь — для молодого поколения. Многие в те годы выражали свою "свободу слова" при помощи модного баллончика с краской. Для многих он стал своеобразным символом плюрализма. Ольга Карпакова.

Ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия предусматривает штраф, обязательные работы или лишение свободы. Все зависит от того, является ли объект особо ценным или нет. В худшем случае нарушитель может получить до 6 лет заключения.

По статье "Вандализм", которая подразумевает осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества в общественном транспорте или в иных общественных местах, ответственность менее строгая. Под нее можно попасть если вы, например, нарисовали граффити на автобусе. Как узнал Piter.TV в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в 2021 году в районные суды поступило 8 подобных дел. 2 из них рассмотрели, 2 — направили по подсудности. Мировые суды рассмотрели еще 19, а всего поступило 26.

Текст: Надежда Сибилева

Иллюстрация: Евгений Рыбкин / Piter.TV; Источник фото: Фонтанка.ру