  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Отреставрированный Банковский мост лишился позолоченных элементов
Сегодня, 6:15
99
Alena_Zinovieva

Отреставрированный Банковский мост лишился позолоченных элементов

0 0

С ограждения пропали шарики, покрытые сусальным золотом.

Вечером 13 августа стало известно, что недавно отреставрированный Банковский мост вновь пострадал от рук вандалов. В Telegram-канале "Аварийный Петербург" сообщили, что с ограждения исчезли шарики, покрытые сусальным золотом.

Напомним, что реставрация Банковского моста завершилась 19 июня. Уже спустя неделю жители и гости города заметили потертости на декоративных элементах сооружения. Тонкий слой позолоты начал исчезать с тех самых украденных шариков. Спустя время потертости появились и на лапах грифонов. Специалисты уверены, что если вандалы не успокоятся, мост в скором времени придется реставрировать снова.

Фото: Википедия

 

Теги: банковский мост, вандализм, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии