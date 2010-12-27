Отреставрированный Банковский мост лишился позолоченных элементов

Вечером 13 августа стало известно, что недавно отреставрированный Банковский мост вновь пострадал от рук вандалов. В Telegram-канале "Аварийный Петербург" сообщили, что с ограждения исчезли шарики, покрытые сусальным золотом.
Напомним, что реставрация Банковского моста завершилась 19 июня. Уже спустя неделю жители и гости города заметили потертости на декоративных элементах сооружения. Тонкий слой позолоты начал исчезать с тех самых украденных шариков. Спустя время потертости появились и на лапах грифонов. Специалисты уверены, что если вандалы не успокоятся, мост в скором времени придется реставрировать снова.
Фото: Википедия
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