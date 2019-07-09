С лап грифонов на Банковском мосту исчезает позолота

Туристы за полмесяца почти довели мост до необходимости в очередной реставрации.

В Петербурге с крыльев грифонов на Банковском мосту начинает пропадать позолота. Туристы успели повредить недавно отреставрированные скульптуры. С момента возвращения объектов на переправу через канал Грибоедова прошло меньше месяца.

Причиной потертостей на лапах грифонов являются механические повреждения. Любое прикосновение рук может отколоть тонкий слой позолоты. Чиновники напоминают, что покрытие по толщине не превышает человеческий волос. Также позолота практически полностью исчезла с шариков на перила моста.

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Напомним, что реставрацией специалисты Петербурга занимались с 2017 года. Только в июне 2019 года Банковскому мосту вернули все декоративные объекты в восстановленном виде. В Смольном попросили жителей города и туристов не трогать скульптуры, но к просьбам люди не прислушались.

Ранее Piter.tv писал о том, что вандалы повредили перила только что отреставрированного Банковского моста.

Фото и видео: Piter.tv