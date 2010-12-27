Вандалы повредили перила только что отреставрированного Банковского моста

Вчера, 28 июня, в Санкт-Петербурге вандалы повредили отреставрированный Банковский мост девятнадцатого века с изображенными фигурами крылатых львов, вылитыми из золота. Архитектурное наследие повредили уже спустя сутки после открытия.

Через день после пуска пешеходного движения по мосту специалистами было зафиксировано появление дефектов позолоченных декоративных элементов перильного ограждения, а именно соскобы позолоты на "шариках" говорится в сообщении пресс-службы СПб ГБУ "Мостотрест"

Отметим, памятник культуры находился на реставрации еще с 2017 года. Сейчас прокуратура выявляет виновных.

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