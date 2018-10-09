Первая за 190 лет реконструкция переправы началась в 2017 году.

Днем 19 июня в Петербурге состоялось торжественное открытие Банковского моста после реставрации. Переправа была недоступна для пешеходов два года. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Первая за 190 лет реконструкция Банковского моста началась в 2017 году. Специалисты довели до необходимого состояния деревянное покрытие переправы, а перед открытием убрали футляры, которые скрывали грифонов. Скульптуры находились в аварийном состоянии, на них были трещины и сколы. Реставраторы разобрали крылатых львов на части и вновь собрали, придав им исторический вид времен постройки моста. Также грифонов перекрасили в изначальный цвет — с зеленого на бронзовый.

После открытия моста горожанам и туристам придется забыть о давней традиции. Раньше внутрь грифонов бросали монетки на удачу и записки с просьбами. Сейчас пустот в скульптурах нет.

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Видео: Piter.TV